Nevşehir'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri

Nevşehir'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında, halk eğitim merkezleri ve okullar tarafından yapılan el emeği ürünler sergilendi. İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, etkinliğin önemine ve istihdama katkılarına vurgu yaptı.

Nevşehir'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında, il merkezi ve ilçelerdeki halk eğitim merkezleri ile okullarda yapılan el emeği ürünler sergilendi.

Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen sergiye, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, kurum temsilcileri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Sergide, kursiyerler tarafından üretilen geleneksel el sanatları, modern tasarımlar ve işlevsel ürünler ilgi gördü.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde sergilerin her yıl yapıldığını ifade etti.

İl ve ilçede yapılan çalışmaların sergilendiğini ve istihdama katkıda bulunduklarını belirten Yazıcı, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yetişkin vatandaşlarımızın da kendi becerilerini bütüncül olarak ortaya koyabilmeleri için elimizden gelen her türlü ortamı sağlıyoruz. Hem istihdam alanı oluşturma hem de kendilerini geliştirme fırsatı oluşturuluyor. Unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizin tanıtılması, yaşatılması ve gelecek nesillerimize aktarılması açısından çok önemli bir faaliyet alanı. Bunlarında yaşatılması için özveriyle çalışıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Güncel
Eşinin tokat atmadan önce Macron'a ne söylediği ortaya çıktı

Tokat kadar acı sözler! Olay öncesi eşinin ne dediği ortaya çıktı
Melike Şahin Avrupa turnesi dönüşü doğal halini paylaştı

Uçakta doğal halini paylaştı! Turne yorgunluğu yüzüne yansıdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeşil ışığı yaktı! Galatasaray'a Osimhen'i bile unutturacak yıldız geliyor

Galatasaray'a Osimhen'i bile unutturacak yıldız geliyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu'nun yeni görevi belli oldu

Merkeze çekilen Tunceli Valisi'nin yeni görevi belli oldu
Bolu'da gece meydana gelen deprem anı kamerada

Gece saatlerinde meydana gelen deprem anı kamerada
Shakhtar Donetsk'e imza atan Arda Turan, Galatasaray'ı hemen sildi

Yeni takımına imza atar atmaz Galatasaray'ı sildi
Görüntüleri ortaya çıktı! Yarıda kalan maçtaki olay anonsu belediye başkanı yapmış

Yarıda kalan maçtaki olay anonsu Belediye Başkanı yapmış
Hindistan'da korona yeniden hortladı! Vaka sayısı bir haftada 5 katına çıktı

7 milyon insanı öldüren koronavirüs bir ülkede yeniden hortladı
Amerikalı bir şirket Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol rezervi keşfetti

Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.