Nevşehir'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında, il merkezi ve ilçelerdeki halk eğitim merkezleri ile okullarda yapılan el emeği ürünler sergilendi.

Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen sergiye, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, kurum temsilcileri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Sergide, kursiyerler tarafından üretilen geleneksel el sanatları, modern tasarımlar ve işlevsel ürünler ilgi gördü.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde sergilerin her yıl yapıldığını ifade etti.

İl ve ilçede yapılan çalışmaların sergilendiğini ve istihdama katkıda bulunduklarını belirten Yazıcı, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yetişkin vatandaşlarımızın da kendi becerilerini bütüncül olarak ortaya koyabilmeleri için elimizden gelen her türlü ortamı sağlıyoruz. Hem istihdam alanı oluşturma hem de kendilerini geliştirme fırsatı oluşturuluyor. Unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizin tanıtılması, yaşatılması ve gelecek nesillerimize aktarılması açısından çok önemli bir faaliyet alanı. Bunlarında yaşatılması için özveriyle çalışıyoruz." diye konuştu.