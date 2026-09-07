Nevşehir'de hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

Nevşehir'de hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve kullanmak" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.J. yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA