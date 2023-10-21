Nevşehir'de hafif ticari araç kaza yaptı, 4 kişi yaralandı

Nevşehir-Niğde yolu Güvercinlik Köyü yakınlarında meydana gelen kazada, hafif ticari araç orta refüje çarptı ve savruldu. Kazada 4 kişi yaralandı ve soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'de hafif ticari aracın orta refüje çarpıp savrulması sonucu 4 kişi yaralandı.

Nevşehir- Niğde yolu Güvercinlik Köyü yakınlarında meydana gelen kazada, E.Ü. idaresindeki 50 YAP 79 plakalı hafif ticari araç, orta refüje çarptıktan sonra savruldu. Kazada araç içerisinde bulunan 4 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de inceleme yaptı. Kazaya karışan araçta çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR