Nevşehir'de Yalnız Yaşayan Kadın Evinde Ölü Bulundu

30 yaşındaki Ebru Dirici, Nevşehir'deki evinde ölü bulundu. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Soruşturma başlatıldı.

NEVŞEHİR'de Ebru Dirici (30), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Yeni Mahalle Lise Sokak'ta yaşayan Ebru Dirici'den haber alamayan erkek arkadaşı Ömer M., dün akşam saatlerinde evine gitti. Ömer M., eve geldiğinde anahtarların kapının üzerinde olduğunu gördü. Dirici'nin komşusu ile birlikte içeri giren Ömer M., Ebru Dirici'yi dairenin girişinde asılı halde buldu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dirici'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ebru Dirici'nin cansız bedeni, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
