Nevşehir'de fuhşa yönelik operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı

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NEVŞEHİR'de 'fuhşa teşvik, aracılık etme, fuhşu kolaylaştırma ve fuhuş için yer temin etme' suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ortak bir çalışma yürütüldü. Fuhşa teşvik ve aracılık ettiği tespit edilen şüphelilere yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 26 şüpheli, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı