Nevşehir'de freni boşalan kamyonun çarptığı 6 araçtaki 7 kişi yaralandı Güncel Haberler Nevşehir'de freni boşalan kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarpması sonucu 7 kişi yaralandı. Nevşehir'de freni boşalan kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarpması sonucu 7 kişi yaralandı. Güzelyurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde seyir halindeyken freni boşalan İ.K. idaresindeki 68 AAL 821 plakalı kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Kazada, kamyonun çarptığı 6 araçtaki 7 kişi yaralandı. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kamyon sürücüsü İ.K, gözaltına alındı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kaynak: AA / Güncel Nevşehir Güncel Haberler

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