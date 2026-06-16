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Nevşehir'de devrilen forkliftin sürücüsü öldü

Nevşehir'de devrilen forkliftin sürücüsü öldü
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Nevşehir'de seyir halindeyken devrilen forkliftin altında kalan sürücü Yusuf Mert Aktepe (18) hayatını kaybetti.

NEVŞEHİR'de seyir halindeyken devrilen forkliftin altında kalan sürücü Yusuf Mert Aktepe (18), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde merkez ilçeye bağlı Çardak köyünde meydana geldi. Yusuf Mert Aktepe idaresindeki forklift, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Aktepe, devrilen forkliftin altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Aktepe'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yusuf Mert Aktepe'nin cenazesi, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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