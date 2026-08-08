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Nevşehir'de Traktör Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Nevşehir'de devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Nevşehir'de devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Oğuz K. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen buğday yüklü traktör, Derinkuyu ilçesinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada traktörün altında kalan Vahide K'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Vahide K'nın cenazesi incelemenin ardından Derinkuyu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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