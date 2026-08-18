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Nevşehir'de Tır Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Nevşehir'de Tır Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Nevşehir'de madeni yağ yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu çıkan yangında sürücü yaşamını yitirdi.

Nevşehir'de madeni yağ yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu çıkan yangında sürücü yaşamını yitirdi.

Burak Karagöz (30) idaresindeki 14 KL 531 plakalı madeni yağ yüklü tır, Niğde-Ankara Otoyolu Derinkuyu çıkışında şarampole devrildi.

Devrilmenin ardından tırda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, UMKE ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerce alevlerin söndürülmesinin ardından yapılan kontrollerde, sürücü Karagöz'ün yangında yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaynak: AA
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