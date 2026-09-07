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Göreme'de ATV Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Nevşehir'in Göreme beldesinde devrilen ATV'nin sürücüsü hayatını kaybetti.

Nevşehir'in Göreme beldesinde devrilen ATV'nin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hasan Hüseyin Berber (25), belde kırsalında plaka bilgisi henüz öğrenilemeyen ATV ile gezintiye çıktı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ATV, yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Berber, kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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