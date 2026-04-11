Nevşehir'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Nevşehir'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda, örgüte üye oldukları ileri sürülen 2 şüpheli tutuklandı. Operasyon, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları ileri sürülen C.S. ve A.A'yı operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Behçet Alkan
