Nevşehir'de sağlık görevlileri bıçaklı kavgada rehin kaldı

Nevşehir'de tansiyonu yükselen bir kadına müdahale etmek için eve gelen sağlık görevlileri, kadının çocukları arasında çıkan bıçaklı kavgada rehin kaldı. Polis müdahalesiyle sağlık çalışanları kurtarılırken, kavgaya karışan iki kardeş gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde 2000 Bin Evler Mahallesi Nursultan Nazarbayev Caddesinde meydana geldi. N.Ö.'nün evde tansiyonunun yükselerek rahatsızlanması sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbar üzerine eve gelen sağlık görevlilerinin müdahale ettiği sırada N.Ö.'nün çocukları E.Ö. ve Y.Ö. kardeşler arasında tartışma çıktı. Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda endişelenen sağlık görevlilerinin de evden gitmelerine izin verilmedi. Rehin kalan sağlık çalışanları polisten yardım istedi.

POLİS MÜDAHALESİYLE KURTARILDILAR

Adrese gelen polislerin müdahalesiyle sağlık çalışanları rehin oldukları evden çıkarılırken, E.Ö. ve kardeşi Y.Ö. ise gözaltına alındı. Şüphelilerin yakınları sağlık kontrolü için götürüldükleri hastaneden çıkarıldıkları sırada görüntü almaya çalışan gazetecilere saldırı girişiminde bulundu. Yaşanan arbede sonrası sağlık ekipleri ile olay yerinde görev yapan gazetecilerden bazılarının şikayetçi oldukları öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
