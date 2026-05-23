Haberler

Kapadokya'da Kurban Bayramı tatilinde 3 bin 650 personel görev başında olacak

Kapadokya'da Kurban Bayramı tatilinde 3 bin 650 personel görev başında olacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir'de Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında 3 bin 650 personel görev yapacak. Vali Kök, Kapadokya'ya gelecek turistler için güvenlik ve hizmet önlemlerinin alındığını açıkladı.

Nevşehir'de Kurban Bayramı dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında kent genelinde 3 bin 650 personelin görev yapacak.

Vali Hüseyin Kök, Valilik Fuaye Alanı'nda düzenlediği basın toplantısında, vatandaşların Kurban Bayramını tebrik etti.

Tatilini Kapadokya'da geçirmek üzere kente gelecek turistlerin ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla çeşitli tedbirlerin alındığını belirten Kök, şöyle konuştu:

"Kamu kurum ve kuruluşlarımız arasında güzel bir koordinasyon sağlandı ve sahada etkin olarak arkadaşlarımız çalışmaya başladı. Bayram boyunca kesintisiz hizmet verebilmek amacıyla ekiplerimizi görevlendirdik. Emniyet ve jandarma teşkilatımız 1831 personel ve 218 araçla, İl Göç İdaresi Müdürlüğümüz 12 personel ve 2 araçla, AFAD ekiplerimiz 14 arama kurtarma personeli ve 4 araçla, İl Sağlık Müdürlüğümüz 1342 personel ve 29 araçla, 112 Acil Çağrı Merkezi 30 personel ve 1 araçla, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz ise 421 personel ve 10 araçla 24 saat esasına göre görev yapacak. Nevşehir'imizin sahip olduğu güçlü turizm potansiyelinden dolayı 9 günlük bayram tatilinde turistlerimizin şehrimize ve Kapadokya'ya rağbet edeceğini öngörüyoruz. Kapadokya'ya gelen turistlerin huzur ve güven içerisinde bayramlarını geçirmelerini arzu ediyoruz."

Kök, seyahat için yola çıkacak sürücülere de trafik kurallarına uymalarını tavsiye etti.

Vali Kök'e, basın toplantısında İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Çelik ile İl Emniyet Müdür Yardımcısı Serdar Esin de eşlik etti.

Kaynak: AA / Behçet Alkan
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı

Mutlak butlan kararı sonrası ilk operasyon! 7 ilde harekete geçildi
Kılıçdaroğlu ve ekibinden yeni hamle! Özgür Özel yönetiminin banka hesaplarına erişi kısıtlandı

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'in elini kolunu bağlayacak kısıtlama
Erdoğan mı Yavaş mı? Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı

Böyle bir denklemde ne yapacak? Erbakan, tarafını açıkça belli etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elektrikli araç seyir halindeyken alev alev yandı

Elektrikli araç seyir halindeyken bu hale geldi
Böylesi görülmedi! Yağışlar sonrası köyün kara ile bağlantısı kesildi

Böylesi görülmedi! Köyün kara ile bağlantısı kesildi
MİT'ten sınır ötesi operasyon! Biri Ankara gar katliamıyla bağlantılı 10 DEAŞ'lı terörist yakalandı

Tek tek yakalandılar! Biri 109 kişinin öldüğü katliamla bağlantılı
Giresun'da 5 kişinin öldüğü kaza anı kamerada! Araçları biçen tır hiç fren yapmamış

İşte 5 kişinin öldüğü kaza anı! Araçları biçen tırın gelişine bakın
Ozan Tufan: Gerçekten şaşkınlık içindeyim

Kupa sonrası söyledikleri güldürdü
Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı! Özel 'En kısa sürede' dedi ama...

Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı
Arda Güler'den Alaba’ya veda! 5 yıllık macera resmen bitti

Arda'dan yıldız isme veda! 5 yıllık macera resmen bitti