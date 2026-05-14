Nevşehir-Balkonda oyun oynarken düşen 2 kardeş yaralandı

NEVŞEHİR'de 4 katlı binanın 1'inci katında oyun oynarken balkondan düşen Muhsin Şerifi (5) ile kardeşi İlyas Şerifi (2,5) yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Karasoku Mahallesi Süer Sokak'taki 4 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. Balkonda oyun oynayan Özbekistan uyruklu İlyas Şerifi ile ağabeyi Muhsin Şerifi henüz bilinmeyen nedenle aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kardeşler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Tedaviye alınan 2 kardeşin durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı