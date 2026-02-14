Haberler

Nevşehir'de şubat ayında badem ağacı çiçek açtı

Nevşehir'in Uçhisar beldesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle badem ağaçları şubat ayında çiçek açtı. O anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi.

NEVŞEHİR'in Uçhisar beldesinde şubat ayında badem ağacı çiçek açtı.

Kentte, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bazı ağaçlar şubat ayında 'yalancı bahar'a aldanarak, çiçek açtı. Merkeze bağlı Uçhisar beldesinde İzzet Tükel, cep telefonuyla ağacın çiçek açtığı görüntüleri sanal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde İzzet Tükel'in, 'Arkadaşlar bugün 11 Şubat 2026, 'badem ağacı çiçek açtı' desem inanmazsınız. Alın size badem ağacı çiçek açtı' dediği ve badem ağacını çektiği anlar yer aldı.

Haber-Kamera: NEVŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
