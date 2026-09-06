Nevşehir'de ATV Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

NEVŞEHİR'de ATV'nin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü Hasan Hüseyin Berber (25), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.30 sıralarında merkeze bağlı Göreme beldesi yakınlarında meydana geldi. Hasan Hüseyin Berber'in kullandığı plakası öğrenilemeyen ATV, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Berber ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Berber, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Berber doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı