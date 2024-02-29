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Nevşehir'de ahırda boğanın saldırısına uğrayan baba öldü, oğlu yaralandı

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Nevşehir'in Basansarnıç köyünde hayvanlara yem vermek için ahıra giren Recep C., bir boğanın saldırısına uğradı. Yardım etmek için ahıra gelen babası Kazım C. ise hayvanın boynuz darbesiyle yaşamını yitirdi. Yaralanan Recep C. ise Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Nevşehir'de ahırda boğanın saldırısına uğrayan baba öldü, oğlu yaralandı.

Basansarnıç köyünde büyükbaş hayvan besiciliği yapan Recep C. (42), hayvanlara yem vermek için ahıra girdi.

Bu sırada bir boğanın saldırısına uğrayan Recep C'ye yardım etmek için ahıra gelen babası Kazım C. de (71) hayvanın boynuz darbesiyle yere düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kazım C'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan Recep C, Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Devlet Hastanesi Nevşehir Yaşam Güncel Haberler

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