Nevşehir'de 492 Kilogram Sahte Tulum Peyniri Ele Geçirildi

Nevşehir'de jandarma ekiplerince 492 kilogram sahte tulum peyniri ele geçirildi.

???????Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Adana'dan Nevşehir'e iki araçla içeriği değiştirilmiş peynir getirildiği ihbarı üzerie çalışma başlattı.

Söz konusu araçları güzergahta durduran ekipler, araçlarda 164 bidonda 492 kilogram içeriği değiştirilmiş tulum peyniri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.