Nevşehir'de 2 kardeşi silahla öldüren baba ve oğluna hapis cezası

Güncelleme:
Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde, husumetli oldukları 2 kardeşi öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan baba müebbet ve 14 yıl, oğlu ise 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar baba E.C, 14 yaşındaki oğlu A.C. ve müştekiler ile taraf avukatları katıldı.

Sanıklar, savunmalarında, olayın ağır tahrik nedeniyle yaşandığını belirtti.

Taraf avukatların savunmalarını da alan mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan baba E.C'ye müebbet ve 14 yıl, oğlu A.C'ye ise toplam 18 yıl hapis cezası verdi.

Olay

E.C, oğlu A.C. ile 7 Eylül 2025'te aracıyla, ilçede gördükleri ve aralarında husumet bulunan komşuları M.Ş. ile kardeşi A.Ş'nin bulunduğu aracı takip etmiş ve Topaç köyü Karapınar mevkisinde yollarını keserek silahla ateş açmış, 2 kardeş yaşamını yitirmişti.

Olayın ardından araçla kaçarken Topaç köyünde kaza yapan şüpheliler, gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Behçet Alkan
'Silahlara merakım yok' diyen Mustafa Türkay Sonel'in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı

Eski valinin oğlu şimdi yandı! Ortaya çıkan karelere bakın
Haberler.com
500

Bukele dev davada yargılanan çete üyelerinin fotoğraflarını paylaştı

Devlet başkanı yargılanan sanıkların fotoğraflarını paylaştı
Yarışma programında skandal! Dişini kıran kadını boğmaya çalıştı

Yarışma programında büyük skandal! Herkesin gözü önünde yaşandı
Eşinin altınlarıyla sevgilisine düğün yaptı

Pes artık! Eşinin altınlarıyla sevgilisine düğün yaptı
Milyonlarca dolar harcadığı fenomenin hediyesi genci mutlu etmedi

Milyonlarca dolar harcadığı fenomenin hediyesi genci mutlu etmedi
Bukele dev davada yargılanan çete üyelerinin fotoğraflarını paylaştı

Devlet başkanı yargılanan sanıkların fotoğraflarını paylaştı
Bir belediyeye daha operasyon! Eski AK Partili başkan da gözaltında

Bir belediyeye daha operasyon! Eski AK Partili başkan da gözaltında
Kainat Güzeli kaynanası tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü

Kainat Güzeli öldürüldü! Kaynanası kurşun yağmuruna tuttu