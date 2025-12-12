Haberler

Usta sanatçı Nevra Serezli, "Ağaçlar Ayakta Ölür" oyunuyla tiyatroseverlerle buluştu

Usta sanatçı Nevra Serezli, 'Ağaçlar Ayakta Ölür' oyunuyla tiyatroseverlerle buluştu
Usta oyuncu Nevra Serezli, 'Ağaçlar Ayakta Ölür' adlı oyunla sahnelere döndü. Nedim Saban yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyun, Serezli'ye yedi ödül kazandırdı.

Usta oyuncu Nevra Serezli, 11 yıl aradan sonra İspanyol yazar Alejandro Casona'nın klasik eseri "Ağaçlar Ayakta Ölür" ile tiyatro sahnesine geri döndü.

"Sanat hayattan güçlüdür" sloganına vurgu yapan oyun, Nedim Saban'ın rejisiyle Atatürk Kültür Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluştu.

Oyunda "Güzide" karakterini canlandıran Serezli, bu oyunla aynı zamanda yedi ödül kazandı. Usta oyuncuya sahnede Aziz Sarvan, Meral Asiltürk, Önder Atakanlı, Murat Şahan ve Meltem Özlevent eşlik etti.

Alejandro Casona'nın İspanya iç savaşının ardından kaleme aldığı eser, trajik bir uçak kazasında çocuklarını kaybeden ailenin, tek varlıkları olan torunları etrafında gerçekleşen dramatik bir hikayeyi konu alıyor.

Daha önce Devlet Tiyatrosunda ilk kez Macide Tanır tarafından sahnelenen oyun, aynı zamanda Yıldız Kenter'in başrolde oynadığı bir film olarak da izleyiciyle buluşmuştu.

Kaynak: AA / Asya Setinay Karagül - Güncel
