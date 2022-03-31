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Netflix Polonya'da ofis açıyor

AA - Hüseyingulu Hüseyinzade - Güncel
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Netflix Polonya'da ofis açıyor

Çevrim içi yayın platformu Netflix, yeni yerel içerik oluşturmak ve yapımcılarla daha yakın çalışmak amacıyla Polonya'da ofis açıyor.

Çevrim içi yayın platformu Netflix, yeni yerel içerik oluşturmak ve yapımcılarla daha yakın çalışmak amacıyla Polonya'da ofis açıyor.

Dünya genelinde 200 milyondan fazla abonesi bulunan Netflix'in Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesi dizilerinden sorumlu başkanı Larry Tanz, "Polonya bizim için önemli bir pazar haline geldi. Polonya yapımlarının sayısındaki artış göz önüne alındığında, yerel yapımcılara ve film endüstrisine daha da yaklaşmanın zamanı." açıklamasını yaptı.

Netflix'in Varşova'da açacağı ofisin, Orta ve Doğu Avrupa'da merkez işlevi göreceği belirtildi.

Polonya Yapımcılar Birliği (KIPA) Başkanı Alicja Grawon-Jaksik, Netflix'in kararının, Polonya'nın, Avrupa'da en fazla gelişen prodüksiyon pazarlarından biri olduğunu kanıtladığını söyledi.

AA / Hüseyingulu Hüseyinzade - Güncel

Orta Doğu, Netflix, Polonya, Afrika, Güncel, Haberler

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