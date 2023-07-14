Netflix'in En Popüler Dizileri Açıklandı
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Dünya genelinde en çok izlenen dizileri açıklayan Netflix, The Witcher 3'ün yeni sezonunun listeyi kırdığını duyurdu.
Dünyanın dört bir yanından milyonlarca abonesi ile en popüler dijital akış platformu Netflix, kısa süre önce Türkiye ve dünya genelinde haftanın en çok izlenen dizilerini açıkladı. The Witcher 3'ün yeni sezonu, listeyi kırdı geçti. İşte Netflix en popüler diziler…
İşte en popüler Netflix dizileri!
Netflix tarafından paylaşılan verilere göre dünya genelinde en popüler dizi, The Witcher 3'ün kısa süre önce çıkan 3. sezonu oldu. Söz konusu yapım, toplamda 66 milyon 500 bin saat izlenme süresi kaydetti. Öte yandan ikinci sıraya adını yazdıran dizi ise The Lincoln Lawyer'ın 2. sezonu oldu.
Ülkemiz için paylaşılan listeye baktığımızda ise Türkiye'de en popüler dizinin, dünya genelinden farksız olarak The Witcher 3'ün 3. sezonu olduğunu görüyoruz. Hemen ardından ise onu Cem Yılmaz'ın stand-up gösterisi takip etti.
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Netflix – dünya genelinde en popüler diziler
Süresi (Saat)Görüntülenme Sayısı Netlix – Türkiye'de en popüler diziler Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Listede görmeyi beklediğiniz bir dizi var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.
SıraDiziToplam İzlenme
SıraDizi1The Witcher: -3. sezon2Cem Yılmaz: Diamond Elite Platinum Plus3Fatal Seduction: 1. sezon4Black Mirror: 6. sezon5Celebrity: 1. sezon6King the Land: 1. sezon7The Witcher: 1. sezon8The Tailor: 1. sezon9The Lincoln Lawyer: 2. sezon10The Witcher: 2. sezon
Witcher 3 Dünya Dizi Güncel Haberler
Süresi (Saat)Görüntülenme Sayısı1The Witcher: 3. sezon66 milyon 500 bin13 milyon 800 bin2The Lincoln Lawyer: 2. sezon31 milyon 400 bin7 milyon 400 bin3Tom Segura: Sledgehammer4 milyon 600 bin4 milyon 500 bin4Is It Cake?: Is It Cake, Too?23 milyon 700 bin4 milyon5Black Mirror: 6. sezon16 milyon 700 bin3 milyon 200 bin6The Witcher: 1. sezon20 milyon 900 bin2 milyon 600 bin7The Witcher: 2. sezon18 milyon 200 bin2 milyon 400 bin8The Lincoln Lawyer: 1. sezon19 milyon 200 bin2 milyon 300 bin9Suits: 1. sezon20 milyon 700 bin2 milyon 300 bin10Our Planet: 2. sezon6 milyon 700 bin2 milyon
Netlix – Türkiye'de en popüler diziler
Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Listede görmeyi beklediğiniz bir dizi var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.