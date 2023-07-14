Netflix'in En Popüler Dizileri Açıklandı

Dünyanın dört bir yanından milyonlarca abonesi ile en popüler dijital akış platformu Netflix, kısa süre önce Türkiye ve dünya genelinde haftanın en çok izlenen dizilerini açıkladı. The Witcher 3'ün yeni sezonu, listeyi kırdı geçti. İşte Netflix en popüler diziler…

İşte en popüler Netflix dizileri!

Netflix tarafından paylaşılan verilere göre dünya genelinde en popüler dizi, The Witcher 3'ün kısa süre önce çıkan 3. sezonu oldu. Söz konusu yapım, toplamda 66 milyon 500 bin saat izlenme süresi kaydetti. Öte yandan ikinci sıraya adını yazdıran dizi ise The Lincoln Lawyer'ın 2. sezonu oldu.

Ülkemiz için paylaşılan listeye baktığımızda ise Türkiye'de en popüler dizinin, dünya genelinden farksız olarak The Witcher 3'ün 3. sezonu olduğunu görüyoruz. Hemen ardından ise onu Cem Yılmaz'ın stand-up gösterisi takip etti.

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Netflix – dünya genelinde en popüler diziler