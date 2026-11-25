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Geçici İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hakkında devam eden yolsuzluk davasının "derhal" sonlandırılmasını isterken, yeniden başbakan olmasını kısıtlamayı amaçlayan yasa tasarısına da tepki gösterdi.

Netanyahu, Kudüs Bölge Mahkemesi yargıçlarının hakkındaki bazı suçlamaların yeniden değerlendirilmesi yönündeki önerileri ve Mecliste yeniden başbakan olmasına engel oluşturabilecek yasa tasarısının ön onaydan geçmesinin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık 10 yıldır süren soruşturma ve yargı süreçlerinde "ağır bir haksızlığa" uğradığını savunan Netanyahu, soruşturmaları "saçma" şeklinde nitelendirerek, süreci yürütenleri "karakter suikastı ve aşırı kışkırtma" yapmakla suçladı.

Hakkındaki yolsuzluk suçlamalarının uydurma olduğunu ileri süren Netanyahu, bu süreçlerin İsrail toplumunda bölünmeye yol açtığını iddia etti.

Davaların "derhal" sonlandırılmasını talep eden Netanyahu, İsrail'in yakın tehditlerle karşı karşıya olduğunu savunarak, topluma uzlaşma ve birlik çağrısında bulundu.

Kudüs Bölge Mahkemesi yargıçları, bugün görülen duruşmada Netanyahu hakkındaki rüşvet suçlamasının düşürülmesini, bir başka suçlamanın yeniden değerlendirilmesini ve üçüncü davada uzlaşmaya gidilmesini önerdi.

İsrail'in devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Başsavcı Gali Baharav-Miara da yargıçların önerilerini sunduğu yaklaşık 10 dakika süren duruşmaya katıldı.

Netanyahu hakkındaki suçlamaların düşürülmesine veya yargı sürecinin sonlandırılmasına ilişkin henüz herhangi bir mahkeme kararı verilmedi.

Netanyahu'nun yeniden başbakan olmasını kısıtlamayı amaçlayan yasa tasarısı

Netanyahu, İsrail Meclisinde yeniden başbakanlık görevini üstlenmesine kısıtlamalar getirmeyi amaçlayan yasa tasarısının ön onaydan geçmesine de tepki gösterdi.

Siyasi rakiplerini yeniden hükümet kurmasını engelleyecek bir düzenlemeyi yasalaştırmaya çalışmakla suçlayan Netanyahu, söz konusu girişimi "saçma" olarak niteledi.

Meclis, Evimiz İsrail Partisi Milletvekili Oded Forer tarafından sunulan yasa tasarısını, 120 sandalyeli parlamentoda 65 milletvekilinin lehte, 48 milletvekilinin aleyhte oyuyla ön okumada kabul etti.

Netanyahu yolsuzlukla yargılanıyor

İsrail Başbakanı, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için Kasım 2025'te de İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a mektup göndermişti.

Netanyahu, daha önce af talebinde bulunmayacağını söylemesine rağmen yaklaşık 6 yıldır yargılandığı yolsuzluk davalarından affı için Herzog'a Kasım 2025 sonunda başvuruda bulunmuştu.

Kaynak: AA