Netanyahu'nun askeri törendeki konuşması sırasında istifa etmesini talep eden slogan atıldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ülkenin güneyindeki bir askeri üste düzenlenen mezuniyet töreninde yaptığı konuşması sırasında istifa etmesini talep eden slogan atıldığı bildirildi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, Necef bölgesindeki "Bahad 1" askeri üssünde muharip subayların mezuniyet töreninde konuşan Netanyahu'ya salondaki katılımcılardan birinin "Evine git" diye seslendiği belirtildi.

Haberde, söz konusu sloganın ardından katılımcıların bir bölümünün Başbakan'ı alkışladığı, daha sonra ise Netanyahu destekçilerinin "Haydi Bibi" şeklinde slogan attığı ve alkışlarla karşılık verdiği belirtildi.

Olay, İsrail'de son dönemde Netanyahu hükümetine karşı düzenlenen protestoların sürdüğü bir dönemde yaşandı.

Göstericiler, erken seçim çağrısı yaparken hükümeti 7 Ekim 2023'teki güvenlik zafiyetleri ve savaş hedeflerine ulaşamamakla suçluyor.