Haberler

BM toplantısı için yola çıkacak Netanyahu'ya protesto şoku! Tutuklanmasını istediler

BM toplantısı için yola çıkacak Netanyahu'ya protesto şoku! Tutuklanmasını istediler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BM Genel Kurulu'na katılmak üzere yola çıkacağı Ben-Gurion Havalimanı'nda yüzlerce kişi tarafından protesto edildi. Göstericiler, Gazze'ye saldırıların durdurulmasını ve Netanyahu'nun tutuklanmasını talep etti.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere yola çıkması beklenen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ben-Gurion Havalimanı'nda yüzlerce kişi tarafından protesto edildi.

İsrail'de yayın yapan Walla haber sitesinin haberine göre, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için başkent Tel Aviv'deki Ben-Gurion Havalimanı'na gideceği belirtilen İsrail Başbakanı Netanyahu protestoyla karşılaştı.

YÜZLERCE KİŞİ PROTESTO ETTİ

Havalimanında toplanan yüzlerce İsrailli, Başbakan Netanyahu'dan Gazze Şeridi'ne saldırıları derhal durdurması ve esir takası anlaşması imzalamasını istedi.

NETANYAHU'NUN HAPSE ATILMASINI TALEP ETTİ

Hapishane tulumları giymiş birkaç göstericinin Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) hakkında tutuklama kararı çıkarttığı Başbakan Netanyahu'nun hapse atılmasını talep eden pankartlar açtığı görüldü.

BM'DE KONUŞMA YAPACAK

Netanyahu'nun perşembe günü yerel saatle sabah 03.00'te ABD'ye hareket etmesi ve cuma günü New York'taki BM Genel Kurulu'nda bir konuşma yapması bekleniyor.

Öte yandan Yedioth Ahronoth gazetesi, Başbakan Netanyahu'nun pazartesi Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geleceğini yazdı.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
Müslüman ülkelerden çağrı: Zorla sürgünü reddediyoruz, Gazze'de derhal ateşkes olmalı

ABD'de kritik toplantı! Müslüman ülkelerin ortak bir isteği var
Erdoğan'dan Macron'a Gazze için çözüm önerisi: Netanyahu'ya baskıyı artırmak sonuç getirebilir

Erdoğan'dan Macron'a dünyaya rahat bir nefes aldıracak öneri
Erdoğan'dan Macron'a: İyiymiş, iyi olduğu zamanlar da oluyor demek ki

Görüntü bomba! Erdoğan, Macron'u BM zirvesinde de boş geçmedi
Endonezya Cumhurbaşkanı'nın BM'deki İsrail çıkışı tepki çekti

240 milyon Müslüman'ı temsil eden liderin İsrail hassasiyetine bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eser Karaca cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı! Hastanede acımadan sıkmış

Kan donduran cinayetin görüntüleri! Hastanede acımadan sıkmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.