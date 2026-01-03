Haberler

ABD'nin Venezuela'ya Saldırısı... Binyamin Netanyahu, Trump'ı Kutladı: Gösterdiğiniz Cesur ve Tarihi Liderliğiniz İçin Sizi Tebrik Ederim

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin Venezuela'ya yönelik gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin olarak Başkan Donald Trump'a teşekkürlerini iletti. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Trump'ın liderlik ve askeri eylemlerini övdü.

(ANKARA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısına ilişkin "Özgürlük ve adalet adına gösterdiğiniz cesur ve tarihi liderliğiniz için sizi tebrik ederim, Başkan Donald Trump. Kararlı duruşunuzu ve cesur askerlerinizin olağanüstü eylemini selamlıyorum" dedi.

