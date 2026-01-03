ABD'nin Venezuela'ya Saldırısı... Binyamin Netanyahu, Trump'ı Kutladı: Gösterdiğiniz Cesur ve Tarihi Liderliğiniz İçin Sizi Tebrik Ederim

(ANKARA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısına ilişkin "Özgürlük ve adalet adına gösterdiğiniz cesur ve tarihi liderliğiniz için sizi tebrik ederim, Başkan Donald Trump. Kararlı duruşunuzu ve cesur askerlerinizin olağanüstü eylemini selamlıyorum" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Özgürlük ve adalet adına gösterdiğiniz cesur ve tarihi liderliğiniz için sizi tebrik ederim, Başkan Donald Trump. Kararlı duruşunuzu ve cesur askerlerinizin olağanüstü eylemini selamlıyorum" dedi.