Netanyahu'yu ABD'ye götüren uçak UCM'ye taraf 3 ülkenin hava sahasından geçti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Florida'ya taşıyan uçak, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) taraf olan 3 ülkenin hava sahasından geçti.

Flight Radar verilerine göre, sabah saatlerinde İsrail'den ayrılan ve hakkında UCM tarafından verilmiş tutuklama kararı bulunan Netanyahu'nun uçağı "Wings of Zion", Atlas Okyanusu'na ulaştı.

Uçak, Netanyahu'nun eylülde düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için New York'a gittiği rotadan farklı bir rota çizdi.

Netanyahu'nun uçağı, UCM'nin İsrail Başbakanı hakkındaki tutuklama kararına rağmen, Roma Statüsü'ne taraf olan Yunanistan, İtalya ve Fransa hava sahalarını kullanarak Atlas Okyanusu'na ulaştı.

Daha önceki ziyaretlerinde, tutuklanma korkusu nedeniyle pek çok ülkenin hava sahasına girmekten kaçındığı bilinen Netanyahu, son olarak eylülde düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a giderken, Yunanistan ve İtalya hava sahasını kullanmış, Fransa hava sahasına girmemişti.

UCM, Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı 21 Kasım'da Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

Netanyahu-Trump ikilisi Gazze anlaşmasının ikinci aşamasını görüşecek

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, ABD Başkanı Trump ile Gazze'de ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçişi başta olmak üzere bir dizi konuyu görüşeceği bildirildi.

The Times of Israel, Netanyahu'yu ABD'ye götüren uçağın sabah saatlerinde ülkeden ayrıldığını kaydetti.

Uçağın yerel saatle 14.00'te (TSİ 22.00) Florida'ya inmesinin beklendiği belirtilen haberde, uçağa gazetecilerin alınmadığına ve Netanyahu'nun ülkeden ayrılmadan önce herhangi bir açıklama yapmadığına dikkati çekildi.

Israel Hayom gazetesi, Netanyahu'nun ilk olarak ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geleceğini, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve Savunma Bakanı Pete Hegseth ile de görüşmesinin beklendiğini aktardı.

ABD Başkanı Trump ile Netanyahu arasında, Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde yapılacak görüşmenin, yarın İsrail saatiyle 22.30'da (TSİ 23: 30) gerçekleşmesinin beklendiği belirtildi.

Netanyahu-Trump görüşmesinde ele alınması beklenen en önemli konuların Gazze'de ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçişi ve İran olduğuna dikkati çekildi.

Öte yandan İsrail ordu radyosu, Gazze Şeridi'nde cesedi kalan son İsrailli esir Ran Gvili'nin ailesinin, esirin cesedi iade edilmeden ikinci aşamaya geçilmesini önlemek için ABD Başkanı Trump ile görüşeceğini kaydetti.