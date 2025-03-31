Netanyahu'nun Şin-Bet Direktörlüğüne Eli Sharvit'i Ataması Tepkilere Neden Oldu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, 5 yıl donanma komutanlığı yapan Eli Sharvit'i iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörlüğüne atama kararı ülkede tepkilere neden oldu.

İsrailli siyasetçiler, Yüksek Mahkeme'nin Şin-Bet Direktörü Ronen Bar'ın görevden alınmasını dondurmasına rağmen Netanyahu'nun Sharvit'i yeni Şin-Bet Direktörü olarak atayacağını açıklamasını eleştirdi.

Netanyahu'nun bu açıklamayla yargı kararını hiçe saydığını belirten İsrail muhalefeti, Sharvit'in iç istihbarat direktörlüğü pozisyonu için yeterli deneyime sahip olmadığını da kaydetti.

Hükümet kanadından bazı siyasetçiler ise Sharvit'i yargı reformu protestolarına katılması nedeniyle hedef aldı.

"Bu sıradan bir atama değil"

Muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz, X hesabından yaptığı açıklamada, Sharvit'in, değerleri ve tecrübesiyle "mükemmel bir insan" olduğunu belirtmesine karşın "Ancak Başbakan'ın bu sabah yargı sistemine karşı yürüttüğü kampanyayı sürdürmeye ve İsrail devletini tehlikeli bir anayasal krize doğru sürüklemeye karar verdiği açıktır." ifadeleriyle Netanyahu'yu eleştirdi.

Gantz, yeni Şin-Bet Direktörünün ancak Yüksek Mahkeme'nin vereceği karar sonrasında atanabileceğini belirtti.

Diğer bir muhalif lider Yair Golan da Gantz ile benzer ifadeleri kullanarak Sharvit'in "saygıya layık bir isim" olduğunu belirtse de atamanın Yüksek Mahkeme'nin onayına tabi olacağını kaydetti.

"Bu sıradan bir atama değil." diyen Golan, "hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye karşı saldırı başlatan bir Başbakan tarafından seçilmesinin" Sharvit için büyük bir zorluk teşkil ettiğini söyledi.

Golan, Sharvit'e "kendisini atayan kişiye değil, yalnızca hukuka ve İsrail devletine sadık olma" çağrısında bulundu.

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan Evimiz İsrail Partisi lideri Avigdor Liberman ise Sharvit'in istihbarat geçmişine ve niteliklerine sahip olmadığını söyledi.

Atama gerçekleşmeyebilir

Netanyahu'nun hükümet ortaklarından aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi'nden Miras Bakanı Amichai Eliyahu, Sharvit'in 2023'te hükümetin "yargı reformu" yasalarına karşı düzenlenen gösterilere destek vermesi nedeniyle atamayı eleştirdi.

Eliyahu, Sharvit ile Bar'ın aynı bakış açısına sahip olduğunu ve değişimin sorunu çözmeyeceğini sözlerine ekledi.

İsrail'in "Kanal 12" televizyonu, Sharvit'in "yargı reformu" karşıtı protestolara katıldığına ilişkin haberlerin ortaya çıkmasının ardından hükümet kanadında kriz yaşandığını, Netanyahu'nun Sharvit'i atama isteğine karşın bu atamanın yapılmama ihtimalinin doğduğunu aktardı.

İsrailli aktivistlerden "sivil itaatsizlik" çağrısı

Öte yandan İsrail'de Başbakan Netanyahu'nun Şin-Bet Direktörü Bar'ı görevden alma niyetini açıklamasıyla başlayan ve Başsavcı Gali Baharav-Miara'ya karşı yapılan güvenlik oylamasıyla tansiyonun daha da yükseldiği protestolar sürüyor.

Israel Today'in haberine göre, Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi önünde gösteri düzenleyen hükümet karşıtı İsrailli aktivistler, "sivil itaatsizlik" çağrısında bulundu.

Protestocuların Netanyahu hükümetini "tüm kırmızı çizgileri aşmak, devlet kurumlarını ayaklar altına almak, İsrail Meclisine ve demokrasiye zarar vermek, Gazze'deki İsrailli esirleri terk etmek ve İsrail toplumunu parçalamak" gibi suçlarla itham ettiği aktarıldı.

İsrailli aktivistlerden Yaya Fink, "Bu sabah kırmızı çizgi aşıldı. Netanyahu, Yüksek Mahkeme kararına uymuyor. Şin-Bet, Netanyahu ailesinin güvenlik servisi haline gelmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun Şin-Bet Direktörünü görevden alma kararı

İsrail Başbakanı Netanyahu, Şin-Bet Direktörü Ronen Bar ile görüşerek hükümetin kendisini görevden alacağını bildirmiş, kararını zaman içinde büyüyen güvensizlikle gerekçelendirmişti.

İsrail hükümeti, Bar'ın görevden alınmasını onaylamış, 10 Nisan ya da yerine yeni biri atanana kadar görevini sürdüreceğini açıklamıştı.

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara ise Başbakan'ın Şin-Bet Direktörü Bar'ı keyfi olarak görevden alamayacağını ifade etmişti.

Daha sonra İsrail kabinesi, güvensizlik oylamasında Başsavcı Gali Baharav-Miara'nın görevden alınmasını oy birliğiyle kabul etmişti.

İsrail Yüksek Mahkemesi ise Netanyahu hükümetinin, Bar'ı görevden alma kararını konuya ilişkin itiraz dilekçelerini en geç 8 Nisan'da dinleyeceği duruşmaya kadar dondururken Başbakan'ın muhtemel adaylarla mülakat yapmasına izin vermişti.

Netanyahu, Yüksek Mahkeme'nin kararına rağmen Bar'ı görevden alacağını açıklamıştı.

Başbakan Netanyahu'nun Bar'ı görevden alma kararı, İsrail siyasetinde hararetli tartışmalara yol açmış, muhalefetin yaptığı çağrılarla İsrail genelinde kitlesel gösteriler başlamıştı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Bar'ın yerine eski donanma komutanı Eli Sharvit'i atamaya karar verdiği kaydedilmişti.