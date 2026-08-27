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Netanyahu'nun Rakibi Eisenkot'tan İki Devletli Çözüme Ret

Netanyahu'nun Rakibi Eisenkot'tan İki Devletli Çözüme Ret
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İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak genel seçimler öncesi Başbakan Netanyahu'nun en güçlü rakibi Eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, iki devletli çözümü reddederek '7 Ekim'den sonra hala iki devletli çözümü düşünenler delidir' dedi. Merkez sağdaki Yaşar Partisi lideri, aşırı sağcı bakanlar Ben-Gvir ve Smotrich'in yerleşim politikalarının İsrail'in uluslararası meşruiyetini zedelediğini savundu ve E1 bölgesindeki yeni yerleşim planına karşı çıktı.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Ekim'deki seçimlerde en güçlü rakibi Eisenkot, iki devletli çözümü reddetti. Eski Genelkurmay Başkanı politikacı, yerleşim politikasını ve aşırı sağcı bakanları ise eleştirdi. İsrail'de, 27 Ekim'de yapılacak genel seçimlerde Başbakan Benyamin Netanyahu'nun en güçlü rakibi olarak gösterilen Eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, iki devletli çözümü açık biçimde reddetti. Eisenkot, İsrael Hajom gazetesine yaptığı açıklamada, bağımsız bir Filistin devletinin İsrail ile yan yana yaşamasını öngören iki devlet vizyonunun da "acı bir hata" olduğunu ileri sürdü.

Merkez sağda konumlanan "Yaşar" (Doğruluk) Partisi'nin lideri Eisenkot, daha önce iki devletli çözüm konusunda net bir tavır sergilemediği için eleştiriliyordu. Eisenkot röportajında, Hamas'ın saldırısına atıfta bulunarak "7 Ekim'den sonra hala iki devletli çözümü düşünenler delidir" ifadelerini kullandı. Yaşar lideri ayrıca, kız kardeşinin Batı Şeria'daki bir yerleşimde yaşadığını dile getirdi.

Ben-Gvir ve Smotrich'e sert eleştiri

Eisenkot diğer yandan, Netanyahu kabinesinde yer alan aşırı sağcı bakanlar İtamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich'in Batı Şeria'daki uygulamalarının ve yerleşimci şiddetinin, "İsrail'in uluslararası meşruiyetini zedelediğini" belirterek bu tutumun yerleşim hareketinin tamamını tehlikeye attığını vurguladı.

E1 bölgesindeki yeni yerleşim planına da karşı çıkan Eisenkot, bu adımın İsrail'e uluslararası alanda zarar vereceğini dile getirdi.

E1'deki inşaatın Batı Şeria'yı kuzey ve güney olarak fiilen ikiye bölebileceği, bunun da gelecekte bir Filistin devletinin toprak bütünlüğünü imkansız hale getirebileceği yönünde uluslararası toplumdan yoğun eleştiriler geliyor.

İsrail hükümeti, egemen bir Filistin devletine güvenlik gerekçesiyle karşı çıkıyor. Hamas'ın kontrolündeki Gazze'nin 2023'te İsrail'e yönelik saldırılar için üs haline geldiğini hatırlatan hükümet, olası bir Filistin devletinin benzer bir tehdit oluşturabileceğini savunuyor.

Başbakan Netanyahu, olası bir siyasi çözümde dahi Ürdün Nehri'nin batısında güvenlik kontrolünün İsrail'de kalması gerektiğini belirtiyor. Aşırı sağcı bakanlar ise bölgenin ilhakını talep ediyor.

dpa / TY,ET

Kaynak: Deutsche Welle
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