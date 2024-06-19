Netanyahu'nun oğlundan, İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı'nı hedef alan paylaşım

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi sınırındaki İsrail'in gasp ettiği topraklara yönelik Hamas saldırısı sırasında nerede olduğunu sorguladığı İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar'ı hedef aldı.

Netanyahu, Hava Kuvvetleri Komutanı Bar'ın daha önce askerlik hizmetini reddeden General Ziv Levy'yi İsrail Hava Kuvvetleri pilotlarına eğitmen olarak atama kararı sonrasında X hesabından Bar'ı hedef alan bir paylaşım yaptı. İsrail Başkanı'nın oğlu paylaşımında "Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar, bu arada 7 Ekim'de neredeydi ve ne yapıyordu? Şimdi, Levy'yi Hava Kuvvetleri pilotlarına eğitmen olarak atamaya karar verdi" ifadelerine yer verdi. İsrail Başbakanı Netanyahu, oğlunun paylaşımına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

BABA NETANYAHU DA SUÇLAMADA BULUNUMUŞTU

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 7 Ekim'deki saldırılarla ilgili İsrail ordusu ve İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'i "güvenlik ve istihbarat zafiyeti" nedeniyle suçlamıştı. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve üst düzey askeri yetkililerin, saldırılara ilişkin alınan "erken uyarıdan" habersiz olduğu öne sürülmüştü. Ülke medyasında, Genelkurmay Başkanı Halevi ve Güney Komutanlığı yetkililerinin söz konusu istihbarattan günler sonra haberdar olduğu ve şaşkınlık yaşadıkları belirtilmişti.

ERKEN SEÇİM ÇAĞRILARI SIKLAŞIYOR

Öte yandan; İsrail'de, ülke tarihinin "en sağcı hükümetine" daha önceden muhalefet eden kesimler, Netanyahu'nun istifa etmesi ve erken seçim çağrılarını sıklaştırıyor. Buna karşın Netanyahu ise 7 Ekim 2023'te Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının düzenlediği saldırıda sorumluluğu üstlenmekten kaçınmış ve erken seçim çağrılarına kapıyı kapatmıştı.