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Netanyahu'nun bugün BAE'ye gizlice giderek bin Zayid ile görüştüğü bildirildi

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Kanal 12'nin ismi açıklanmayan iki kaynağa dayandırdığı habere göre Netanyahu bugün BAE'ye gizlice giderek Abu Dabi'de Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüştü. İsrail Başbakanlık Ofisinden henüz resmi açıklama yapılmadı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) bugün gizlice ziyarette bulunarak Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüştüğü bildirildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun ismi açıklanmayan iki kaynağa dayandırdığı haberinde Netanyahu'nun sabah saatlerinde BAE'ye uçtuğu belirtildi.

Kaynaklar, gün boyu BAE'de kalan Netanyahu'nun, bin Zayid ile Abu Dabi'de bir araya geldiğini kaydetti.

İsrail Başbakanlık Ofisinden konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Haaretz gazetesi, bin Zayid'in 7 Ekim'den önce Netanyahu'yu uyardığı iddia etmişti. İsrail'de tartışmalara neden olan bu iddia, Netanyahu tarafından reddedilmişti.

Kaynak: AA
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