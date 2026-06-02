İsrail'de Netanyahu'nun askeri sekreteri Gofman, Mossad Direktörlüğü görevini devraldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun askeri sekreteri Roman Gofman, Mossad Direktörlüğü görevini David Barnea'dan devraldı. Törende Netanyahu, İran'a yönelik sert açıklamalarda bulundu.

The Times of Israel gazetesinde yer alan haberde, Gofman'ın görevi istihbarat servisinin genel merkezinde düzenlenen törenle devraldığı belirtildi.

Haberde, Gofman'ın 14'ncü Mossad Direktörü olarak göreve başladığı kaydedildi.

Gofman'ın Mossad Direktörlüğü görevini devralmasının ardından Netanyahu'nun askeri sekreterliğinin boş kaldığı aktarılan haberde, Netanyahu'nun yakın dönemde bu pozisyona atama yapacağı ifade edildi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, törende yaptığı konuşmada, Tahran yönetiminin "yeryüzünden silinmesinin kaçınılmaz" olduğunu savunarak, İran'ın nükleer silah ve balistik füzelerle İsrail'i tehdit edemeyeceğini ileri sürdü.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
