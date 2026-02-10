Haberler

ABD'nin İsrail Büyükelçisi: "(İran konusunda) ABD ve İsrail'in kırmızı çizgileri aynı"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran konusundaki anlaşmazlık endişeleri nedeniyle acil bir şekilde ABD'yi ziyaret etti. Ziyaret öncesi konuşan ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, iki ülkenin İran ile müzakerelerde aynı çizgide olduğunu savundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İran konusunda "anlaşmazlık endişesiyle" tarihini öne çekerek, yaptığı acil ziyarete eşlik eden ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, ülkesiyle ve Tel Aviv yönetiminin, söz konusu mevzuda "aynı çizgide" durduğunu savundu.

İsrail basınında çıkan haberlere göre Huckabee, Netanyahu ile ABD'ye gitmek üzere uçağa binmeden önce açıklamalarda bulundu.

ABD'li Büyükelçi, Donald Trump yönetimi ile İsrail'in İran ile yapılan görüşmelerde, "ciddi farklılıklar olmadığını, olağanüstü bir uyumun" bulunduğunu ifade etti.

Çözümün İran'a bağlı olduğunu savunan Huckabee, "Bildiğim kadarıyla ABD ve İsrail'in kırmızı çizgileri aynı." ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun endişeleri ve "acil" ABD ziyareti

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump ile yapacağı ve 18 Şubat için planlanan görüşmeyi bir hafta öne alarak, Umman'daki ABD-İran görüşmelerinin ikinci turundan önce Washington'un yolunu tuttu.

İsrail basını, Netanyahu'nun ziyaretini ABD ile İran arasında devam eden müzakerelerin seyrini etkileme ve Trump'ı İran'a karşı tavizleri sınırlamaya ikna etmek amacıyla erkene aldığını yazdı.

Netanyahu, Washington'a gideceği yolculuğa başlamadan önce yaptığı açıklamada, "Başkan Donald Trump'a müzakerelerle ilgili görüşlerimizi ve prensiplerimizi aktaracağım." demişti.

İsrail gazetesi Maariv, Tel Aviv'de Trump yönetiminin İran politikasına ilişkin ciddi bir belirsizlik bulunduğunu yazmıştı.

Haberde, ABD'nin müzakereler yoluyla İran üzerindeki baskıyı artırıp artırmayacağı ya da farklı bir strateji izleyip izlemeyeceğinin İsrail'de yoğun şekilde tartışıldığı aktarılmış, Müzakerelerin İran'ın geri adım atmasına mı yol açacağı yoksa olası askeri seçenekler için zaman kazanmayı mı amaçladığı sorusunun gündemde olduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel
İYİ Parti, Mehmet Emin Korkmaz'ı ihraç etti

Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan isme bir darbe daha
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e anlamlı destek

Zeynep başkana anlamlı destek
Fenerbahçe'ye Amrabat şoku

Fenerbahçe'ye kiralık futbolcusundan kötü haber
Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor: Kilometre, depozito, yaş sınırı...

Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor
Hülya Avşar'a yapılan filtre dikkatlerden kaçmadı

Hülya Avşar'a yapılan filtre dikkatlerden kaçmadı
Epstein dosyalarında kan donduran detay: 9 yaşındaki mağdur ortaya çıktı

Epstein dosyalarında kan donduran detay: 9 yaşındaki mağdur ortaya çıktı
Yılmaz Güney tepkisi çok konuşulmuştu! Savcı Yavuz Engin'in görev yeri değiştirildi, askere gidiyor

Yılmaz Güney tepkisi çok konuşulmuştu! Görev yeri değişti