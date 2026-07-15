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İsrail Başbakanı Netanyahu, Graham'ın cenazesine katılmak için ABD'ye gidecek

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İsrail Başbakanı Netanyahu, hayatını kaybeden ABD'li Senatör Lindsey Graham'ın cenazesine katılmak ve olası Trump görüşmesi için ABD'ye gidecek.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, yaşamını yitiren ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın cenazesine katılmak üzere ABD'ye gideceği belirtildi.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, Netanyahu, ABD ziyareti için cumartesi gecesi İsrail'den ayrılacak.

Israel Hayom gazetesi ise İsrail Başbakanlık Ofisi'nin ziyaret kapsamında Netanyahu ile Donald Trump arasında görüşme ayarlamak için yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüğünün altını çizdi.

Haberde, İsrail tarafının olası Netanyahu-Trump görüşmesinin Lindsey Graham'ın cenazesinden bir gün önce pazartesi yapılmasını beklediği aktarıldı.

Washington yönetiminin son dönemde İsrail'e Suriye ve Lübnan'da işgal ettiği bölgelerden çekilmesi yönünde baskı yaptığı basına yansıyor.

ABD'ye son resmi ziyaretini 10 Şubat'ta gerçekleştiren Netanyahu, Trump ile görüşmesinin ana gündemini İran'la müzakereler ve Gazze Şeridi'ndeki planın ikinci aşaması oluşturmuştu.

Kaynak: AA / Burak Dağ
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