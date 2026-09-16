Netanyahu, "İsrail'in Orta Doğu'da Hristiyan toplumunun gelişip büyüdüğü tek yer" olduğunu iddia etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Hristiyan toplumunun sürekli İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısına uğramasına rağmen "İsrail'in Orta Doğu'da Hristiyan toplumunun gelişip büyüdüğü tek yer" olduğunu savundu.

Netanyahu, İsrail'in kuzeyinde katıldığı bir törende yaptığı konuşmada, Müslüman ve Hristiyanlara yönelik saldırılara karşın İsrail'in bir "hoşgörü adası" olduğunu iddia etti.

Gazze'de savaş suçları belgelenen ve işgal altındaki Batı Şeria'da hem Müslüman hem Hristiyan Filistinlileri hedef alan İsrail ordusunun "küresel bir saldırıyla karşı karşıya olduğunu ve azınlıklara zulmeden olarak gösterildiğini" savunan Netanyahu, İsrail ordusunun "dünyanın en ahlaklı ordusu olduğunu" ileri sürdü.

Netanyahu, "İsrail'in Orta Doğu'da Hristiyan topluluğunun gelişip büyüdüğü tek yer olduğunu" savundu.

İsrail Başbakanı'nın iddialarına rağmen işgal altındaki Doğu Kudüs'te, Ermeni ve Rum Ortodoks Patrikhaneleri ile Katolik liderler yayınladıkları ortak bildiride, radikal Yahudi grupların Hristiyan din adamlarına tükürme, sözlü taciz, kilise ve mezarlıklara zarar verme eylemlerinin son yıllarda ciddi şekilde arttığını ve güvenlik güçlerinin bunlara karşı yeterli önlem almadığını dile getirmişti.

İsrail Merkez İstatistik Bürosu verilerine göre, 1967'de İsrail işgalinin ardından işgal altındaki Doğu Kudüs'te Hristiyan nüfusu toplam nüfusun yüzde 4,8'ini oluştururken bugün bu oran yüzde 1,6'ya düştü.

Öte yandan işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli Hristiyanlar, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin tekrar eden saldırıları nedeniyle göç etmeyi düşündüklerini ifade ediyor.

Kaynak: AA