Netanyahu, Beyrut yönetimiyle anlaşmanın ardından Lübnan'ın güneyinde işgali sürdüreceklerini söyledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD arabuluculuğunda Lübnan ile imzaladıkları çerçeve anlaşmanın ardından "Hizbullah silahsızlandırılmadığı ve İsrail'e yönelik tehdit sürdüğü müddetçe" Lübnan'ın güneyindeki işgali sürdüreceklerini savundu.

Başbakan Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da katılımıyla Washington'da düzenlenen imza töreninin ardından yayımladığı video mesajda, Lübnan'la vardıkları çerçeve anlaşmanın kendileri açısından büyük bir başarı olduğunu ileri sürdü.

Hizbullah silahsızlanana kadar Lübnan'ın güneyinde işgal etikleri ve "güvenlik bölgesi" olarak isimlendirdikleri alanlardan çıkmayacaklarını söyleyen Netanyahu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En kritik nokta, İsrail'in her şeyden önce Lübnan'ın güneyindeki güvenlik bölgesinde kalmaya devam edecek olmasıdır. Bu önemli bir başarıdır. Hizbullah silahsızlandırılmadığı ve İsrail'e tehdit oluşturduğu sürece buradaki varlığımızı sürdüreceğiz."

ABD arabuluculuğunda Beyrut yönetimiyle imzaladıkları çerçeve anlaşma ile "İran'a büyük bir darbe indirdiklerini" iddia eden Netanyahu, "İran, bizi Lübnan'ın güneyinden tek taraflı çekilmeye zorlamaya çalışıyordu. İsrail, Lübnan ve ABD ise onlara şu mesajı verdi: Bu sizi ilgilendirmez." ifadelerini kullandı.

-Lübnan'ın güneyinde iki pilot bölge oluşturuluyor

Başbakan Netanyahu, anlaşma kapsamında Lübnan ordusunun bölgeyi devralmak üzere hazırlıklara başlamasına imkan tanıyacaklarını savundu.

İsrail ordusunun tavsiyeleri doğrultusunda Lübnan ordusuna devredilecek iki pilot bölge oluşturulacağını açıklayan Netanyahu, pilot bölgelerden ilkinin Litani Nehri'nin güneyinde İsrail ordusunun kara işgalini sürdürdüğü alanın tamamen dışında yer aldığı, ikincisinin ise Litani Nehri'nin kuzeyinde yer aldığını belirtti.

Netanyahu, ikinci pilot bölgenin küçük bir kısmının ise İsrail ordusu tarafından son iki haftada işgal edildiğini ancak "ihtiyaç duyulmadığı" yönünde ordu komuta kademesince bilgilendirildiğini söyledi.

ABD'nin başkenti Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen törene, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Lübnan'ın Washington Büyükelçisi Nada Hamadeh ve İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter katıldı.