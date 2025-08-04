Netanyahu, Gazze'ye saldırıları genişletme kararı aldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, insani felakete sürükledikleri Gazze Şeridi'ne 22 aydır devam eden saldırıları genişletme kararı verdiği bildirildi.

NETANYAHU, GAZZE'YE SALDIRILARI GENİŞLETİYOR

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan üst düzey bazı bakanlar, Netanyahu ile görüştüklerini ve Başbakan'ın İsrailli esirlerin tutulduğu düşünülen bölgeleri de kapsayacak şekilde Gazze'ye saldırıları genişletme kararı verdiğini aktardı.

Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'nde saldırıların genişletilmesi kararını güvenlik kurumlarıyla yaşanan görüş ayrılığına rağmen verdiğini söyleyen bakanlar, Başbakan'ın görüşmelerde "Şeridin işgali" ifadesine de cümleleri arasında yer verdiğini dile getirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nde "savaş hedeflerine" ulaşabilmek için yeni kararlar almak üzere hafta içi güvenlik kabinesini toplayacağını duyurmuştu.

GAZZE'YE SALDIRILARI GENİŞLETME PLANI

İsrail basını, ordunun insani felakete sürüklediği Gazze Şeridi'ne saldırıların genişletilmesi yönünde hazırlıklar yaptığını yazmıştı. Ordunun hazırladığı geniş kapsamlı "aşamalı saldırı planı" çerçevesinde, pek çok kez yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı mülteci kampları dahil olmak üzere "hassas bölgelerin" kara saldırılarıyla hedef alınacağı belirtilmişti.

İsrail ordusunun şimdiye kadar söz konusu bölgelere esirlerin varlığı nedeniyle kara saldırıları düzenlemekten kaçındığı iddia edilmişti. İsrail kabinesinin söz konusu kapsamlı saldırı planını bu hafta görüşeceği aktarılmıştı.