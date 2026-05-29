Haberler

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Gazze İçin Yeni İşgal Hedefi: "Yüzde 70 Kontrol" Talimatı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Başbakanı Netanyahu, ekim ayındaki ateşkese rağmen Gazze'nin yüzde 70'inin kontrol altına alınması talimatı verdi. Ateşkes sonrası can kaybı artarken, aşırı sağcı bakanlar Filistinlilerin göç ettirilmesi planını savunuyor.

(ANKARA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de ekim ayında varılan ateşkese ve kademeli çekilme planına rağmen İsrail ordusuna Gazze Şeridi'nin yüzde 70'inin kontrol altına alınması yönünde talimat verdiğini açıkladı.

Netanyahu, dün katıldığı bir konferanta yaptığı açıklamada "Şu anda Hamas'ı sıkıştırıyoruz. Yüzde 50'deydik, yüzde 60'a çıktık" dedi. Salondan gelen "100" çağrısına yanıt olarak ise "Adım adım gidelim. Öncelikle yüzde 70" ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun açıklamaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın öncülüğünde Ekim 2025'te varılan ateşkes anlaşmasının şartlarıyla çelişiyor. Ateşkes kapsamında İsrail ordusunun belirli hatlara çekilmesi öngörülürken, İsrail son aylarda Gazze'deki askeri kontrol alanını genişletmeye devam etti.

Öte yandan İsrail saldırıları Gazze'de can kaybını artırıyor. Önceki gece Gazze kent merkezinde bir binaya düzenlenen hava saldırısında beşi çocuk en az 10 kişi yaşamını yitirdi. Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ateşkesin yürürlüğe girdiği geçen yıl ekim ayından bu yana en az 738 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail hükümetinin aşırı sağcı isimleri Itamar Ben Gvir ve Bezalel Smotrich daha önce Filistinlilerin Gazze'den kitlesel şekilde ayrılmasını savunan açıklamalar yapmıştı. İnsan hakları kuruluşları ve uluslararası hukuk uzmanları ise bu tür planların sivillerin zorla yerinden edilmesi anlamına gelebileceği ve savaş suçu teşkil edebileceği uyarısında bulunuyor. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz yaptığı açıklamada, Gazze'den Filistinlilerin göç ettirilmesi planının uygun zamanda uygulanacağını ifade etti.

Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre, 2023 yılının ekim ayında başlayan Gazze savaşında mayıs ayının ikinci haftası itibarıyla İsrail saldırılarında en az 72 bin 742 Filistinli öldü, 172 bin 565 kişi ise yaralandı. Ölenlerin en az 21 bin 283'ünün çocuk olduğu belirtiliyor.

Kaynak: ANKA
Hatay ve Osmaniye'yi sel vurdu! Evler, yollar ve araçlar zarar gördü

İki ilimizi sel vurdu! Gelen görüntüler korkunç
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alkışlar Kante'ye! Yine binlerce beğeni aldı

Yine yaptı yapacağını! Herkes beğeni yağdırıyor
Karadeniz'de saldırıya uğrayan Türk gemisiyle ilgili Dışişleri'nden açıklama

Karadeniz'de saldırıya uğrayan gemiyle ilgili Türkiye'den ilk açıklama
Rakam öyle böyle değil! Arda Güler'in yeni takımını duyurdular

Eğer doğruysa yer yerinden oynar! Yeni takımını duyurdular
Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez buluşmasından yeni detay! Fenomen türküyle karşılanacak

CHP'liler Kılıçdaroğlu'nu fenomen türküyle karşılayacak
Dünya Kupası’nın oynanacağı o stadyumun manzarasına beğeni yağıyor

Günün en çok konuşulan karesi
Henüz 26 yaşında! 'Yapamazsın' diyenlere inat köyünü üretim üssüne çeviriyor

"Yapamazsın" diyenlere inat köyünü üretim üssüne çeviriyor
Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası

Özgür Özel hakkında gündemi sarsacak iddia