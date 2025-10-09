Haberler

Netanyahu, Gazze'de Ateşkes Anlaşmasını Onaylayacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mısır'daki görüşmeler sonrası Gazze'deki ateşkes anlaşmasının kabine tarafından onaylanacağını ve İsrailli esirlerin geri getirileceğini duyurdu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mısır'daki görüşmelerde Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılmasının ardından kabineyi toplayıp İsrailli esirlerin geri getirilmesi için ateşkes anlaşmasını onaylayacaklarını duyurdu.

Netanyahu, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasına ilişkin bilgi verdi.

İsrail Başbakanı, yarın kabinenin toplanacağını ve Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin geri getirilmesi için Mısır'da varılan ateşkes anlaşmasının burada onaylanacağını belirtti.

Gazze'de uygulanan soykırımla suçlanan Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'a çabalarından dolayı teşekkür ederek, "komşu ülkelerle barışı genişletmeye devam edeceklerini" savundu.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel
