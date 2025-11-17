Haberler

Netanyahu'dan Kundaklama Saldırısına Sıradışı Tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'daki kundaklama saldırısına yanıt vererek, saldırganların eylemlerinin ciddiyetle takip edileceğini belirtti. Diğer hükümet yetkilileri de olağan dışı bir şekilde olaya tepki gösterdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve aşırı sağcı hükümet yetkilileri, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin akşam saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'daki Beytüllahim kentine bağlı bir köyde gerçekleştirdiği kundaklama saldırısına alışılmışın dışında tepki gösterdi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Caba köyündeki kundaklama saldırısıyla bizzat kendisinin ilgileneceğini söyledi.

İşgal altında tuttukları Batı Şeria'dan Tevrat rivayetlerine göre "Yahuda ve Samara" olarak bahseden Netanyahu, "Yahuda ve Samara'daki yerleşimcileri temsil etmeyen bir avuç aşırılıkçının şiddet içeren isyanını ve kanunu ellerine alma girişimlerini büyük bir ciddiyetle izliyorum." dedi.

Netanyahu, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları hakkında ilgili bakanlarla toplantı yapacağını belirtti.

Bugüne kadar birçok yerleşimci saldırısına sessiz kalan diğer hükümet yetkilileri de Caba köyündeki saldırıya şaşırtıcı bir şekilde tepki gösterdi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Caba köyünde ev ve araçları ateşe vermesine ilişkin, "Bir avuç şiddet yanlısı ve suçlu anarşistin hukuku kendi ellerine alıp yerleşimcileri karalama girişimlerini kabul etmeyeceğiz." dedi.

Dışişleri Bakanı Gideon Saar ise Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, kundaklama saldırısını gerçekleştiren Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerden "Yahudi isyancıları" olarak bahsederek saldırganların İsrail'e zarar verdiğini, Yahudiliği karaladığını ve yürüttükleri yerleşim projelerine zarar verdiğini söyledi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, akşam saatlerinde Beytüllahim'in güneybatısındaki Caba köyüne saldırarak 3 ev, 3 araç ve bir kulübeyi kundaklamıştı.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırılarının şiddetini giderek arttırıyor.

Buna karşın İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu, dün işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusu gözetiminde Filistinlilere yönelik şiddet uygulayan Yahudi yerleşimcilere karşı harekete geçeceklerini iddia etmişti.

Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre saldırgan gaspçı İsrailliler, Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da 7 bin 154 saldırı düzenledi, 33 Filistinliyi öldürdü ve 33 topluluğu zorla yerinden etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
Böcek ailesinin tamamının can verdiği faciada 4 tutuklama

Bir aile yok oldu! Türkiye'nin konuştuğu olayda çok sayıda tutuklama
İşte Böcek ailesinin yediği midye ve kokoreçlerden çıkan sonuç

Trajedi, iyice yılan hikayesine dönüyor! Beklenen sonuçlar geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkesin bozkurt işareti yaptığı düğüne damga vuran anne: Kızı müdahale etti

Annesinin yaptığı işareti gören kız hemen müdahale etti
Fatih'teki zehirlenme olayında, baba da hayatını kaybetti

Anne ve iki çocuğunun öldüğü olayda bir acı haber daha
Sarallar suç örgütü liderinin söyledikleri duruşmaya damga vurdu

Sarallar suç örgütü liderinin söyledikleri duruşmaya damga vurdu
Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu için yeni hamle

Süper Lig devinden Hakan için yeni hamle: 15 milyon euro'luk teklif
Herkesin bozkurt işareti yaptığı düğüne damga vuran anne: Kızı müdahale etti

Annesinin yaptığı işareti gören kız hemen müdahale etti
Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı

Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı
Cristiano Ronaldo'yu Dünya Kupası'nda bekleyen büyük tehlike

Onu izleyemeyebiliriz! Ronaldo'yu bekleyen büyük tehlike
Belediye otobüsünde, eşinin gözü önünde bıçaklandı

Belediye otobüsünde kan donduran olay! Yaşam savaşı veriyor
Kongo'da bakan ve heyetini taşıyan uçak pistten çıktı

Bakan ve heyetini taşıyan uçak, alev alev yandı
İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin

Yatırımcıları böyle uyardı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin
Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var

Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var
2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı

Görüntü Türkiye'den! 2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.