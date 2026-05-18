İsrail basını: Netanyahu, İran gündemiyle bu akşam güvenlik istişare toplantısı yapacak

İsrail Başbakanı Netanyahu, son 24 saatte ikinci kez İran gündemiyle güvenlik istişare toplantısı yapacak. Toplantı, İran'ın ABD'ye 14 maddelik yeni teklif sunmasının ardından geldi.

The Times of Israel gazetesi, Netanyahu ve bazı üst düzey bakanlarının bu akşam İran'a ilişkin gelişmeleri ele almak üzere bir araya geleceğini aktardı.

Haberde, güvenlik istişaresi toplantısının İran'ın Pakistan arabuluculuğunda ABD'ye 14 maddelik yeni bir teklif metni iletmesinin ardından geldiğine işaret edildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün ABD Başkanı Donald Trump ile İran'ı ele aldığı telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, ardından daraltılmış kabineyle güvenlik istişare toplantısı yapmıştı.

ABD ve İsrail'in bu hafta İran'a saldırılar düzenlemeye yönelik yoğun hazırlık yürüttüğü iddiası basına yansımıştı.

Kaynak: AA / Burak Dağ
