Netanyahu'dan Hamas heyetine saldırı tehdidi

Netanyahu'dan Hamas heyetine saldırı tehdidi
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın müzakere heyetine saldırı tehdidinde bulundu. Netanyahu yaptığı açıklamada "onlardan kurtulmanın" İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını ve savaşın sona ermesini sağlayacağını iddia etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Katar'ın başkenti Doha'daki saldırının yankıları sürerken Hamas müzakere heyetine bir kez daha saldırı tehdidinde bulundu.

Katar'ın başkenti Doha'da Hamas heyetine saldıran İsrail, yeni bir tehditte daha bulundu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda Katar'da yaşayan Hamas liderlerinin Gazze halkını düşünmediğini öne sürdü.

HAMAS'A SALDIRI TEHDİDİ

Hamas heyetini ateşkes girişimlerini önlemekle suçlayan Netanyahu, "onlardan kurtulmanın" İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını ve savaşın sona ermesini sağlayacağını iddia ederek bir kez daha saldırıyla tehdit etti.

İsrail basını, Netanyahu'nun açıklamasını, Doha'da Hamas müzakere heyetine düzenlenen saldırının başarısız olduğunu kabul ettiği şeklinde yorumladı.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas, lider kadronun İsrail suikastından sağ kurtulduğunu, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin oğlu, 4 Hamas üyesi ve bir Katar polisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Netanyahu, saldırıdan bir gün sonra 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Çünkü yapmazsanız, biz yapacağız." ifadeleriyle Katar'a tekrar saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıfikret ipek:

KUDUZ KÖPEK AŞISINI BULANA BİR MİLYAR DOLAR.FAKAT TEK SUÇLU ABD DİR ABD TÜM DÜNYA DEVLETLERİ İ,LİŞKİYİ TİCARETİ KESMELİ

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
