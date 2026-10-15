Netanyahu bu akşam İran konusunu güvenlik kurumları başkanlarıyla görüşecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, bu akşam İran konusundaki son gelişmeleri ele almak üzere güvenlik kurumlarının başkanlarıyla bir araya geleceği belirtildi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, Netanyahu liderliğinde düzenlenecek toplantıya Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, dış istihbarat teşkilatı Mossad Direktörü Roman Goffman ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü David Zini'nin katılacağını kaydetti.

Toplantıda İsrail'in Tahran'ın nükleer programını yeniden başlatmasına ilişkin endişelerinin yanı sıra "İran'dan gelecek sürpriz bir saldırı ya da İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimleri sabote etme" girişimleri dahil olmak üzere çeşitli senaryoların ele alınacağı iddia edildi.

İsrail basını, son haftalarda Washington ve Tel Aviv yönetimlerinin İran'a yönelik saldırılara yeniden başlama seçeneğini değerlendirdiğini ileri sürmüştü.

Basında, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 27 Ekim'deki seçimler öncesi İran, Lübnan veya Gazze'ye saldırı başlatma ihtimalinin bulunduğu aktarılmıştı.

Kaynak: AA