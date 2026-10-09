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Netanyahu, Bolsonaro'nun oğlu Flavio'yu ilk tur başarısı için tebrik etti

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İsrail Başbakanı Netanyahu, Brezilya eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu, sağcı aday Flavio Bolsonaro ile telefonda görüştü. Netanyahu, Bolsonaro'yu ilk tur başarısından dolayı tebrik etti; ikili birbirini ülkelerine davet etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Brezilya eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu, sağcı aday Flavio Bolsonaro ile telefonda görüştü.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun dün akşam görüştüğü Bolsonaro'yu seçimlerin ilk turunda elde ettiği başarıdan dolayı tebrik ettiği belirtildi.

İkilinin birbirlerini ülkelerine davet ettiği belirtilen açıklamada, söz konusu görüşmenin Netanyahu'nun Güney Amerika'daki ülkelerle ve liderlerle bağlarını güçlendirme çabasının bir parçası olarak yapıldığı ifade edildi.

Brezilya'da devlet başkanı seçimi, hiçbir adayın yüzde 50'yi aşamaması nedeniyle ikinci tura kalmıştı.

Seçimlerin ilk turunda Bolsonaro yüzde 47 oy alırken Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva yüzde 45,1'de kalmıştı.

Seçimlerin ikinci turunun 25 Ekim'de yapılması bekleniyor.

Kaynak: AA
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