Netanyahu, birkaç ay önce Avustralya Başbakanı'na yazdığı mektubun dikkate alınmadığını öne sürdü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Avustralya'nın Sydney kentindeki saldırının ardından, birkaç ay önce Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'ye yazdığı mektubun dikkate alınmadığını iddia etti.

Netanyahu, Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentindeki plajda düzenlenen silahlı saldırının ardından Avustralya hükümetine yüklendi.

Birkaç ay önce Avustralya Başbakanı Albanese'ye bir mektup yazdığını ileri süren Netanyahu, "Onların politikasının antisemitizmi körüklediğini ve Avustralya sokaklarında yaygınlaşan Yahudi nefretini teşvik ettiğini söyledim." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, meydana gelen saldırıdan Avustralya hükümetini sorumlu tuttu.

İsrail Başbakanının, Avustralya'nın Filistin Devleti'ni tanıyacağını duyurduğu ağustos ayında, Albanese'ye bu kararı almaması için yazdığı mektup basına sızdırılmıştı.

İsrailli istihbarat kaynakları İran'ı suçladı

Öte yandan İsrailli istihbarat kaynakları, Sydney'deki saldırı nedeniyle İran'ı suçladı.

Israel Hayom gazetesinin İsrailli istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İran ile Hizbullah ve Hamas'ın son aylarda yurtdışındaki Yahudilere saldırı hazırlığında olduğu iddia edildi.

Avustralya'da saldırı düzenleneceği konusunda da istihbarat aldıklarını savunan İsrailli kaynak, saldırının arkasında Tahran'ın olduğunu ileri sürdü.

Sydney'deki saldırıda 12 kişi öldü

Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentindeki plajda düzenlenen silahlı saldırıda, 12 kişi öldü, 2'si polis 29 kişi yaralandı.

Ölenlerden birinin saldırıyı gerçekleştiren kişilerden olduğu, yaralı bir şüphelinin ise gözaltına alındığı aktarılmıştı.

Avustralya Başbakanı Albanese, düzenlediği basın toplantısında da Yahudi Avustralyalılara yönelik olduğunu belirttiği bu saldırıyı, terör eylemi olarak nitelendirerek Yahudi toplumunun yanında olduklarını söylemişti.

İsrailli yetkililerin Avustralya'yı antisemitizm tehdidiyle yeterince ilgilenmemekle suçlamasına ilişkin soruya Albanese, "Bu tehdidi ciddiye aldık ve harekete geçmeye devam ettik." yanıtını vermişti.