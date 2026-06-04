İsrail Başbakanı Netanyahu, Lübnan ile varılan ateşkes sonrası güvenlik kabinesini toplayacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD arabuluculuğunda Lübnan ile varılan ancak Hizbullah'ın reddettiği ateşkesin ardından güvenlik kabinesini toplayacağı bildirildi.

Times of Israel gazetesine konuşan adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, Netanyahu'nun yerel saatle 17.00'de Tel Aviv'deki Kirya Askeri Üssü'nde güvenlik kabinesi toplantısı düzenleyeceğini belirtti.

Söz konusu gelişme, ABD'nin arabuluculuğunda İsrail ve Lübnan arasında varılan şartlı ateşkes açıklamasının duyurulmasının ardından geldi.

Netanyahu, ABD'nin arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkesle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Lübnan'ın Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla geniş kapsamlı bir ateşkes konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım ise Lübnan ile İsrail arasında ABD arabuluculuğunda yürütülen doğrudan müzakereleri "utanç verici" olarak nitelendirmiş ve İsrail, Lübnan topraklarından çekilene kadar savaşmaya devam edeceklerini söyleyerek ateşkesi reddetmişti.

İsrail ordusunun, duyurulan kapsamlı ateşkese rağmen Lübnan'ın farklı bölgelerinde düzenlediği hava saldırılarında 4 kişi yaşamını yitirmişti.