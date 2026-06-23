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Netanyahu, silahlanmada ABD'ye bağımlılıktan kurtulup kendi silahlarını üretmeleri gerektiğini söyledi

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İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD-İran mutabakatı sonrası artan gerilimde, silahlanmada ABD'ye bağımlılığı sonlandırarak bağımsız silah üretim ağları kurulması gerektiğini söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD- İran mutabakatı sonrasında Tel Aviv ile Washington arasındaki gerilimin yükselmesinin ardından, silahlanmadan ABD'ye bağımlılıktan kurtulup kendi silah üretim ağlarını kurmaları gerektiğini söyledi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun Gush Etzion'da kurs gören yedek subaylarla bir araya geldiğini bildirdi.

Netanyahu, burada yaptığı konuşmada, İran'a saldırılara değinerek henüz her şeyin bitmediğini, şu anda büyük bir güç oluşturduklarını ileri sürdü.

Silahlanma konusunda ABD'ye bağımlılıktan kurtularak bağımsız hale gelmeleri gerektiğini savunan Netanyahu, "Kendi bağımsız silahlanma ağımıza ihtiyacımız var. Kendi silahlarımızı üretmeliyiz." diye konuştu.

Netanyahu, gelecekte nerede olacaklarının silahlanmada bağımsızlıktan geçtiğini iddia etti.

İran-ABD arasında İsviçre görüşmeleri

İran ile ABD arasında Katar ve Pakistan arabuluculuğunda İsviçre'de gerçekleştirilen müzakerelerin ilk turu 21 Haziran'da tamamlandı.

Müzakerelerde, 14 maddelik mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin teknik detaylar ele alındı.

Arabulucu ülkeler Katar ve Pakistan Dışişleri Bakanlıklarının yayımladığı ortak açıklamada, tarafların, imzalanan mutabakat zaptı doğrultusunda "arabuluculuk çabalarının siyasi yönlerini denetlemek üzere üst düzey bir komite kurulması konusunda anlaştıkları" bildirildi.

Tarafların nihai bir anlaşmaya 60 gün içinde ulaşılmasını hedefleyen bir yol haritası üzerinde uzlaştığı kaydedildi.

Öte yandan, İranlı yetkililer, İsrail'in işgalini sürdürdüğü Lübnan'daki çatışmayı sonlandırmak için görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini belirtti. Lübnan'da, ateşkesi izlemek için yeni bir mekanizma kurulacağı ve İran'ın bu mekanizmaya temsilci göndereceği bilgisine yer verildi.

İran ile ABD heyetlerinin teknik görüşmeleri sürdürmesi planlanıyor.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
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