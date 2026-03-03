Haberler

Netanyahu, İran'a yönelik saldırıların "sonsuz savaşa" yol açmayacağını savundu

Güncelleme:
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının Orta Doğu'da 'sonsuz bir savaş' başlatmayacağını savundu. Netanyahu, bu operasyonların İran halkına demokratik bir hükümet kurmaları için gerekli koşulları sağlayacağını öne sürdü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının Orta Doğu'da "sonsuz bir savaş" başlatmayacağını öne sürdü.

Netanyahu, Fox News kanalına verdiği röportajda, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran rejiminin 47 yıl önceki devrimden bu yana en zayıf dönemini yaşadığını öne süren Netanyahu, "Bu operasyon hızlı ve belirleyici olacak. Öncelikle İran halkının kendi kaderini tayin etmesi ve demokratik bir hükümet kurması için gerekli koşulları yaratacağız. Bu, bambaşka bir İran ortaya çıkaracak." iddiasında bulundu.

Netanyahu, İran'a yönelik saldırıların bölgede "sonsuz bir savaş" başlatmayacağını savunarak, bu durumun "hayal bile edilemeyecek bir barış dönemini başlatacağını" öne sürdü.

Mevcut rejimin ortadan kalkmasının bölgedeki diğer Müslüman ülkelerle yapılacak "birçok barış antlaşmasının" önünü açacağını iddia eden Netanyahu, İran rejiminin düşüşünden en çok kazançlı çıkacak ülkelerden birinin Suudi Arabistan olacağını ileri sürdü.

İran, geçmiş saldırılardan ders almadı

Saldırıların zamanlamasına ilişkin konuşan Netanyahu, İran'ın nükleer tesislerine daha önce yapılan saldırılardan ders almadığını savundu.

İran'ın balistik füze ve atom bombası programlarını birkaç ay içinde "dokunulmaz" hale getirecek yeraltı sığınakları inşa etmeye başladığını öne süren Netanyahu, "Şimdi harekete geçilmeseydi, gelecekte hiçbir eylem yapılamayacaktı." dedi.

Netanyahu, ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail tarafından bir savaşa çekildiği yönündeki eleştirileri "gülünç" olarak nitelendirerek, "Trump bunu anlıyor. Onu bir şeye sürüklemenize gerek yok, o doğru olduğunu düşündüğü şeyi yapıyor." ifadelerini kullandı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA / Şilan Turp
