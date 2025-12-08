İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Waltz ile görüştü
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz ile Batı Kudüs'te bir araya geldi. Görüşmede, Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin ele alınacağı ifade ediliyor.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mike Waltz ile bir araya geldi.
Yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun Waltz'ı Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi'nde kabul ettiği belirtildi.
Görüşmede, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ve İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon'un da hazır bulunduğu ifade edildi.
Açıklamada, görüşmenin gündemine ilişkin bilgi paylaşılmazken İsrail basını, Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin ele alınacağını yazdı.
Waltz'ın çarşamba gününe kadar sürecek ziyaretinde İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile de bir araya gelmesi bekleniyor.
