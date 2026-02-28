Haberler

Netanyahu, saldırıların İran halkına kendi kaderini tayin imkanı vereceğini iddia etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını, İran halkının özgürlüğü ve kaderini tayin etmesi için bir fırsat olarak değerlendirdi. Saldırıların 'Aslanın Kükremesi Operasyonu' adıyla anıldığını belirten Netanyahu, İran'daki rejim değişikliğine vurgu yaptı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD- İsrail saldırılarının, İran halkına kendi kaderini tayin imkanı vereceğini ileri sürdü.

Netanyahu, İran'a yönelik saldırıların ardından yaptığı açıklamada, saldırıların "Aslanın Kükremesi Operasyonu" olarak isimlendirildiğini belirtti.

Kısa süre önce ABD ve İsrail'in "İran'daki rejimin varoluşsal tehdidini ortadan kaldırmak" iddiasıyla saldırı başlattığını kaydeden Netanyahu, İran'ın nükleer silahlara sahip olmaması gerektiğini savundu.

Netanyahu, ABD-İsrail ortak saldırısının "Cesur İran halkının kaderini kendi ellerine alması için gerekli koşulları oluşturacağını" öne sürdü.

"İran halkının tüm kesimleri - Persler, Kürtler, Azeriler, Beluciler ve Ahvaziler- zulmün boyunduruğundan kurtulup özgür ve barışçıl bir İran'ı hayata geçirme zamanı gelmiştir." ifadelerini kullanan Netanyahu, ülkede rejim değişikliği mesajı verdi."

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
ABD ve İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da çok sayıda patlama

İran'a saldırı başladı! Tahran'da çok sayıda patlama
Önüne geleni yeniyor! Farioli'nin Porto'sunu tutabilene aşk olsun

Bu adamı kim durduracak? Önüne geleni ezip geçiyor
Pereira'dan Fenerbahçe'nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda?

Fenerbahçe'nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda?
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltına alındı

Tanju Özcan gözaltına alındı! Suçlama hayli vahim
İlçeyi ayağa kaldıran olay! Müftülük izin vermedi, çocuklar camiden çıkarıldı

Müftülük izin vermedi, çocuklar bu soğukta camiden çıkarıldı
Binlerce kez simüle edildi! Yapay zekadan olay Galatasaray-Liverpool tahmini

Yapay zekadan olay Galatasaray-Liverpool tahmini
Yolcuyu önce uyardı sonra peş peşe yumrukladı! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti

Önce uyardı sonra peş peşe yumrukladı! Tek bir şey dikkat çekti